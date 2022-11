Chuvas fortes atingiram a sede de A Fazenda 14 - Reprodução / Play Plus

Publicado 29/11/2022 04:00

Itapecerica da Serra – Chuvas fortes atingiram a sede de A Fazenda 14 nesta segunda-feira. O temporal em Itapecerica da Serra tirou o Play Plus, serviço de streaming da Record TV, do ar e manteve os participantes do reality mais confinados ainda. A produção orientou que os peões ficassem dentro da casa durante todo o tempo da tempestade, liberando-os apenas após o tempo melhorar.

Após a liberação, e o retorno do sinal no streaming, os peões saíram para ver como estava o terreno da Fazenda e assustaram-se com o prejuízo que a chuva causou. Deolane disse que a água causou danos na propriedade e que a casa estava com várias goteiras. Enquanto avaliavam os danos da varanda, Iran e Bárbara repararam que os móveis da área externa e da casa da árvore estavam encharcados e, provavelmente teriam de ser descartados.

