Defante e SimbaReprodução

Publicado 24/11/2022 02:23

Catar – Conhecido por produzir um humor extremamente nonsense, Diogo Defante está no país Catar fazendo a cobertura da Copa do Mundo 2022 junto da equipe de Casimiro Miguel. Ao ser anunciado como parte dos repórteres que estaria in loco para o campeonato, Defante preocupou seus fãs, pois seu estilo extravagante poderia lhe causar problemas devido aos costumes restritos do país sede.

Diogo estreou nesta quarta-feira (23) na live do Cazé e, contrariando todas as expectativas, não foi preso. Muito pelo contrário, o comediante ganhou a simpatia dos torcedores de futebol com suas famosas dancinhas, fez amizade com um Sheik, improvisou um inglês deplorável para entrevistar estrangeiros e brincou com um leão.

Não atoa, o nome de Defante repercutiu pelas redes sociais durante todo o dia de ontem. Internautas não conseguiram acreditar que, além de não estar metido em problemas, Diogo está conseguindo conquistar o mundo árabe. Algumas pessoas estão cogitando a hipótese que o humorista, agora adaptado, possa vir a ser adotado por algum milionário de Doha e não volte mais ao Brasil.

defante fazendo carinho no leão vsfd kkkkkkkkkk pic.twitter.com/OP3yEKKxby — dimi (@dimitrisanders_) November 23, 2022

vocês: meu deuss defante vai ser preso indo pro catar!!



defante no Catar: pic.twitter.com/Eq3FZEMdMD — Defante Infoshit (@defanteinfoshit) November 23, 2022

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NÃO DA COM O DEFANTE MANO pic.twitter.com/6YwNdfXCg3 — njdeprê - marlon (@njdmarlon) November 23, 2022