Pétala erra poder e deixa aliada sem imunidade e sem R$ 10 mil - Reprodução / Record TV

Publicado 23/11/2022 01:16

Itapecerica da Serra – A formação da roça de A Fazenda 14 acabou equilibrada nesta terça-feira (22), com Moranguinho e Bia do Grupo A e Babi e Kerline do Grupo B ocupando os quatro banquinhos da dinâmica. No entanto, Pétala Barreiros, possuidora do lampião de fogo, cometeu uma gafe com os poderes que tinha em mãos e acabou tirando uma imunidade de Bia Miranda.

Pétala tinha o poder que garantiria imunizar qualquer peão da Baia, exceto o dono do poder. A influenciadora passou esse poder para a neta de Gretchen, que já estava na Baia, logo tornando o poder inútil e obrigando a amiga a salvar um dos adversários do Grupo B que estavam na Baia com ela.

De acordo com Pétala, ela se enganou ao ler a descrição do poder e acreditou que estaria salvando a amiga. Contudo, o outro poder, que permaneceu com a moça, garantiu mais R$ 10 mil na conta da peoa. Logo, internautas questionaram a idoneidade do erro de Pétala, alegando que a influencer poderia ter feito de propósito para não perder o dinheiro e nem se indispor com as amigas.

De qualquer forma, o poder dificilmente salvaria Bia Miranda, pois a descrição dizia que o peão ou peoa estaria salva apenas da puxada pelo segundo indicado e a caçula da Fazenda 14 também sobrou no resta um, onde o poder não teria nenhum efeito.