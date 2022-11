Jogador da Sérvia se posicionou deitado atrás da barreira - Reprodução

Jogador da Sérvia se posicionou deitado atrás da barreira Reprodução

Publicado 25/11/2022 03:46

Catar – Um detalhe chamou a atenção durante o jogo entre Brasil e Sérvia nesta quinta-feira (24) pela Copa do Mundo do Catar. Durante uma cobrança de falta perigosa a favor da nossa seleção, um jogador da Sérvia se posicionou deitado atrás da barreira. O lance inusitado gerou dúvidas em alguns internautas que não conheciam a estratégia do chute por baixo da barreira.

A tática ficou muito conhecida graças ao ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. O craque popularizou o lance fazendo gols de falta por baixo da barreira quando jogava no Barcelona e também reproduziu o feito jogando pelo Flamengo. Tão logo as perguntas sobre o porquê do sérvio estar jogado no chão surgiram nas redes sociais, vídeos de Ronaldinho marcando gols por baixo da barreira também apareceram para explicar a atitude da defesa sérvia.

Alguns internautas mais ligados ao mundo da bola também lembraram que Rivaldo, outro craque que vestiu a camisa verde e amarela, também tinha o costume de enganar a barreira nas cobranças de falta. Com isso, o Brasil acabou ganhando a fama por esse tipo de cobrança e a justificativa para os adversários se precaverem quando estão enfrentando a seleção.

eu nao entendo de futebol gente, qq é isso?



pq o cara ficou deitado? pic.twitter.com/78MPxMI1Ei — Matheus Neves (@PkCanadianGuy) November 24, 2022

o ronaldinho gaúcho e o rivaldo tinham um jeito de cobrar falta que era dar um toquinho na bola e fazer ela passar por debaixo da barreira, inesperado mas impossível de pegar, aí botaram um cabra deitado atrás da barreira pra bola não passar pic.twitter.com/we6qFEVeaa — tapioca homofóbica (@annaapark) November 23, 2022

Toda vez que alguém deita atrás da barreira o Ronaldinho Gaúcho deve dar aquele sorrisinho de canto de rosto — Marcos Castro (@marcoscastro) November 24, 2022