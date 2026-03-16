Criminoso que tentou assassinar a ex-mulher em Tanguá, preso - Foto: Jornal O DIA

Criminoso que tentou assassinar a ex-mulher em Tanguá, presoFoto: Jornal O DIA

Publicado 16/03/2026 16:03 | Atualizado 16/03/2026 16:03

Tanguá – Uma mulher de 27 anos sofreu uma tentativa de assassinato na manhã desta segunda-feira (16), o ex-marido da vítima atirou na mulher por três vezes enquanto ela esperava a condução em um ponto de ônibus, ela estava a caminho do trabalho.

Segundo informações, Policiais Militares do 35º BPM (Itaboraí) foram chamados para o Hospital Municipal Demerval Garcia de Freitas, onde a mulher, gravemente ferida, estava sendo socorrida após ser baleada.



A vítima relatou aos agentes que estava na Rua Nove no bairro Vila Cortês, em um ponto de ônibus ela esperava o coletivo para ir protrabalhao, e foi surpreendida pelo ex-marido, que a baleou por três vezes, os tres tiros a atingiram no queixo, no supercílio e no braço, sendo que um dos projéteis ficou alojado no seu ombro. Ela recebeu os primeiros socorros em uma policlínica de Tanguá e em seguida foi encaminhada para o hospital municipal Demerval Garcia de Freitas.



A vítima deverá ser transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, para a retirada da bala de seu ombro. Ela não corre risco de perder a vida, apesar da seriedade do caso.



O criminoso fugiu porém foi encontrado em uma ação conjunta entre os agentes civis da 70ª DP (Tanguá), com agentes da 1ª DP (Praça Mauá), e prenderam, no início da tarde o criminoso que foi capturado no Centro do Rio após um monitoramento e investigação da Polícia Civil. A arma utilizada no crime foi apreendida.



O caso foi registrado na 70ª Delegacia de Polícia (Tanguá) e criminosos já está a disposição da Justiça.