Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Prefeitura de Teresópolis BRuno Nepomuceno

Publicado 21/01/2022 23:10

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), adotou uma nova estratégia para ampliar os atendimentos da testagem contra a Covid-19. A partir desta sexta-feira (21/01), os casos suspeitos e confirmados receberão um documento oficial que permite a liberação das atividades profissionais enquanto durar o isolamento domiciliar.

A medida é uma forma de agilizar o atendimento à população atendida em uma unidade municipal de saúde e no Centro de Testagem (Ginásio Pedrão). Com carimbo oficial da SMS e assinatura do profissional responsável pela testagem, o documento é uma garantia de que tanto empregado quanto empregador não tenham sua saúde e serviços prejudicados durante o período.

Os profissionais responsáveis pela assinatura do documento possuem nível superior e fazem parte do quadro de servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde. O termo segue a lei 14.128/21, que garante a dispensa do funcionário durante a situação de emergência à saúde sem que a doença precise ser comprovada em sete dias, nos casos dos suspeitos de infecção. A mesma lei determina ainda que o Termo de Notificação de Isolamento Domiciliar seja apresentado como justificativa ao período fora do trabalho.

Diante do avanço da variante Ômicron, a procura da população por atendimento aumentou nas últimas semanas em Teresópolis, registrando uma média de 1.000 testes por dia. “Nosso objetivo com este documento é agilizar o atendimento nos centros de testagem do SUS Teresópolis. Assim, podemos garantir os direitos trabalhistas de todos os colaboradores de empresas. Que Deus nos ajude e nos proteja para vencermos mais esta fase!”, declarou o Prefeito Vinícius Claussen.