‘Terê Alegria em Família’: Confira as alterações no trânsito para o Carnaval 2023 - Divulgação

‘Terê Alegria em Família’: Confira as alterações no trânsito para o Carnaval 2023Divulgação

Publicado 16/02/2023 12:39

O Carnaval ‘Terê Alegria em Família’ vai contar com desfile de blocos, shows e atividades infantis, que acontecerão na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea, na Feirarte, a Feirinha do Alto, e na Praça Samuel de Paula Macário, em Bonsucesso, no interior. Já o ‘Lupulando’ - Festival Cervejeiro Teresópolis vai movimentar a Praça Nilo Peçanha, no Alto, e região. E para garantir a segurança de motoristas e pedestres, a Secretaria M. de Segurança Pública montou um esquema de trânsito no entorno dos locais onde a programação acontece desta quinta (16) até a próxima terça (21).

Além do trabalho dos agentes da GCM, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, providenciou a inclusão dos bloqueios no Waze for Cities. Assim, quem fizer os trajetos onde haverá programação de Carnaval utilizando o aplicativo será automaticamente direcionado para a via alternativa mais rápida. Para baixar a ferramenta no smartphone basta acessar o Play Store e digitar Waze (GPS e Trânsito ao vivo) e no Iphone acessar o App Store e buscar pelo aplicativo.

Praça Olímpica

A Rua Manoel Madruga, onde há o acesso à Praça Olímpica Luís de Camões, no trecho entre o prédio do Segurança Presente e a agência do INSS, no centro da cidade, estará interditado, desta terça (14) até quinta (23), das 16h até às 4h da manhã, para o trânsito de veículos devido à programação do Carnaval ‘Terê Alegria em Família’, que acontecerá no local. Moradores dos prédios no entorno terão acesso às ruas onde residem.

O Parque Regadas terá interdições somente no horário de passagem dos blocos.

Praça Nilo Peçanha/Ginda Bloch

A partir das 12h desta quinta-feira (15), a Rua Augusto Amaral Peixoto (no quarteirão no entorno da Praça Ginda Bloch), no Alto, estará interditada para estacionamento e passagem de veículos, devido à montagem do ‘Lupulando’, evento que acontece de sábado (18) até terça (21), das 13h à meia-noite, na Praça Nilo Peçanha, a da escola Ginda Bloch. A interdição será mantida até quarta-feira (22), às 12h.