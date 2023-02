Projeto Social Digital do CRAS Meudon forma mais uma turma - Divulgação

Projeto Social Digital do CRAS Meudon forma mais uma turmaDivulgação

Publicado 19/02/2023 07:00

A tecnologia está cada vez mais presente na vida dos jovens, de todas as origens e classes sociais. Neste mundo “digital”, a inclusão é necessária para democratizar as oportunidades. Pensando nisso, um projeto social de Informática do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Meudon, em parceria com a Associação de Moradores e Amigos do Meudon (AMAM), acaba de formar mais seis jovens daquela comunidade.

As aulas foram ministradas por dois colaboradores técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Foram duas turmas, às terças-feiras pela manhã, na sede da AMAM (Rua Melwin Jones, sem número), e contaram com o acompanhamento da psicóloga Aparecida Ximenes.

Um dos destaques do curso foi a formatura da menina Geovanna Thomás da Costa Pereira, que tem o Transtorno de Asperger (um dos perfis do Transtorno do Espectro Autista – TEA – que não é considerado uma doença, mas uma forma diferente de ver, ouvir e sentir o mundo). “Nosso CRAS proporcionou a inclusão social dela, o que muito nos orgulha”, comentou a coordenadora do equipamento da SMDS, Tereza Alvarez. A primeira turma do Projeto Social Digital concluiu o curso em setembro de 2022 e formou 8 alunos, sempre na faixa etária entre 8 a 12 anos.

O CRAS Meudon atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no número 108 da Rua Caramuru. O telefone para contato e informações sobre o Projeto Social Digital e outras iniciativas realizadas pelo CRAS é: 21-92005-2025.