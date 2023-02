Ônibus terão linhas extras neste carnaval - Divulgação

Publicado 18/02/2023 18:08

Teresópolis - O transporte público em Teresópolis terá uma programação especial de horários dos ônibus durante a madrugada para atender os foliões nos diversos pontos de festejos de Carnaval pelo município. Ao todo, cinco linhas da Viação Dedo de Deus ganharão reforço a partir de hoje atendendo ao público que irá aproveitar as atrações por toda a cidade, em especial na Praça Olímpica, na Várzea, e nas praças Nilo Peçanha e Higino da Silveira, no Alto.

Além disso, os coletivos estão circulando com cartazes da campanha “Não é Não! Assédio não combina com carnaval”, iniciativa promovida pela empresa para alertar sobre os casos de assédio e importunação sexual no Carnaval.

Confira as linhas que terão reforço e os horários:

Linha 07A – Meudom x Caleme

Tijuca x Meudom: 0h

Meudom x Caleme: 0h40 / 2h20

Caleme x Meudom: 1h30 / 3h

Meudom x Várzea: Circular

Linha 40A – Alto x Prata (via Vale Paraíso e Rosário)

Prata x Alto: 1h / 2h40 / 4h

Alto x Prata: 1h50 / 3h20

Alto x Ermitage: Circular

Linha 41A – Vale da Revolta x Fonte Santa

Vale da Revolta x Fonte Santa: 0h / 1h30 / 3h

Fonte Santa x Vale da Revolta: 0h40 / 2h20 / 3h40

Linha P09A – Alto x Salaco (via Reta)

Ermitage x Alto: 0h

Alto x Salaco: 0h30 / 2h10 / 3h50

Salaco x Alto: 1h20 / 3h

Salaco x Várzea: Circular

Linha 49A – Alto x Pimenteiras (Via Rosário – IDA e Reta – VOLTA)

Ermitage x Alto: 0h30 / 4h

Alto x Pimenteiras: 1h10 / 2h30

Pimenteiras x Alto: 1h50 / 3h10