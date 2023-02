Prefeitura inaugura nova sede da Creche Começando a Viver, na Granja Guarani - Bruno Nepomuceno

Publicado 17/02/2023 16:54

O Prefeito Vinicius Claussen inaugurou, nesta quinta-feira, 16, a nova sede da Creche Municipal Começando a Viver, no bairro Granja Guarani. O novo espaço, adquirido pela Prefeitura, foi reformado e adaptado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas para receber as crianças com conforto e segurança. A unidade vai atender mais de 100 famílias da comunidade local e arredores. As aulas na creche, com turmas de Berçário, Maternal e Jardim, em horário integral, começam no próximo dia 27.

“Inaugurar uma obra é sempre muito gratificante, mas entregar uma creche para a população é especial! Hoje entregamos uma unidade que foi muito solicitada pelos pais das crianças da Granja Guarani. Agradeço a todos que participaram desse processo”, frisou o Prefeito Vinicius Claussen, cumprimentando o ex-vereador Gustavo Simas pela moção de indicação para a obra.

Os vereadores Amós Laurindo, Dudu do Resgate e Paulinho Nogueira participaram da cerimônia. As equipes da SME e da creche também marcaram presença no evento. “A inauguração desse espaço é uma enorme conquista para nós e um dia de muita alegria. A Educação é um sonho que não conseguimos sonhar sozinhos. Coletivamente, conseguimos tornar os sonhos realidade”, frisou a diretora da creche, Karina de Barros Zaniboni.

A secretária de Educação, Satiele Santos, enfatizou: “Foram muitos desafios para que pudéssemos inaugurar hoje a nova sede da creche Começando a Viver e estou muito grata por contribuir para fazer a diferença na vida das pessoas em nossa cidade. Estamos entregando qualidade, dignidade, conforto e segurança para as crianças que vão estudar nessa creche”.

Pais e responsáveis dos alunos que vão estudar na unidade fizeram questão de participar da inauguração. “Essa nova creche foi muito esperada por nós, pais e familiares dos alunos. Ficou linda demais! O prefeito falou e cumpriu! A palavra desse momento é gratidão”, disse Janaina Amorim, mãe da pequena Rebeca, de 3 anos, aluna do Jardim. Mayara Bandeira, mãe de Maria Antonella, de 2 anos, aluna do Maternal, também ficou encantada com o novo espaço. “Ficou perfeito! Um espaço sensacional, maravilhoso. Minha filha vai aproveitar bastante, estudando e brincando aqui”.

Nova Creche Municipal Começando a Viver

Em imóvel desapropriado pela Prefeitura, a nova sede da Creche Municipal Começando a Viver fica na Estrada do Araquém, 105, no bairro Granja Guarani. Com mais de 650m², a unidade conta com uma infraestrutura de qualidade para atender às crianças de até 3 anos da comunidade, em turmas de Berçário, Maternal e Jardim. São 6 salas, 4 banheiros, cozinha, refeitório, brinquedoteca e o espaço externo para as atividades de recreação e parquinho, além do pátio coberto no 2º piso.

Reforma e revitalização

A equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas elaborou o projeto de reforma e adaptação do imóvel adquirido pela Prefeitura para alocar, com conforto e segurança, as crianças da Creche Municipal Começando a Viver. O projeto contemplou as áreas externa e interna do espaço, inclusive com a construção do pátio em concreto para a área de recreação e parque infantil; ampliação do telhado do portão principal para possibilitar a entrada de veículos maiores, para entrega de mobiliário e etc; e a revitalização do acesso de pedestres, assim como o jardim, que recebeu novas mudas de flores e, em breve, vai colorir ainda mais o ambiente. O projeto paisagístico foi desenvolvido pela equipe do Horto Municipal.

A casa principal foi adaptada para funcionar plenamente como unidade de ensino e acolher as crianças. A cozinha foi reestruturada, inclusive com nova instalação de sistema de gás de acordo com as normas técnicas determinadas; os banheiros também passaram por obras de adaptação. O pavimento superior também foi revitalizado, com calafate no piso.

Além disso, as áreas externa e interna receberam pintura geral. Ainda foi feita a troca dos barriletes das caixas d`água, compostos por tubulações, conexões e registros. A substituição contribui para a qualidade da água que será usada na unidade. As caixas d`água, que eram de amianto, agora são de polietileno, material moderno, mais prático e durável.

A unidade de ensino funcionava na Rua Flávio Bortolluzzi de Souza, no mesmo bairro, entretanto, devido a problemas estruturais, a escola precisou ser interditada preventivamente, apesar das obras realizadas. Os alunos da creche passaram a ser atendidos em sede temporária, no Centro Social e Pastoral Santo Antônio, no Alto, alugado pela Secretaria Municipal de Educação. A Prefeitura dará início às obras de recuperação do antigo prédio para que o imóvel volte a ser utilizado com segurança.