Hospital São José pode deixar de atender o SUSDivulgação

Publicado 17/02/2023 11:05

O Município de Teresópolis foi surpreendido no dia de hoje, 16/02/2023, com ofício de notificação enviado pelo Hospital São José informando que não pretende renovar o Convênio firmado para a prestação de serviços SUS.

O Município enviará contra notificação requerendo esclarecimentos e uma reunião com a Presidência da Rede Santa Catarina, Fundação administradora do Hospital São José de Teresópolis.

Informamos que nos últimos dois dias foram repassados mais de R$ 3.250.000,00 ao Hospital Filantrópico.

O Município de Teresópolis e o Conselho de Saúde esclarecem que o Hospital possui papel essencial para a saúde pública municipal, sendo referência para diversos serviços SUS, como em oncologia clínica e cirúrgica para toda a região.

Foram contratualizados com o Município, além de outras prestações SUS, serviços de alta complexidade e 13 leitos de UTI. Alem do mais, o Hospital São José é o único hospital que presta o serviço de cirugia vascular pelo SUS, no município.

Importante ressaltar que o prazo apresentado pelo Hospital para encerrar os serviços é de 120 dias, porém, o Município e o Conselho de Saúde vão trabalhar para manter esses serviços essenciais à população.

Vinícius Cardoso Claussen da Silva

Prefeito Municipal

Clarissa Rippel B Guita

Secretária Municipal de Saúde

Valdir Paulino Pinheiro da Costa

Presidente do Conselho de Saúde