Ação Social do CRAS Alto realiza mais de uma centena de atendimentos em Água Quente

Ação Social do CRAS Alto realiza mais de uma centena de atendimentos em Água QuenteDivulgação

Publicado 20/02/2023 07:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto, em parceria com a Unidade Básica de Saúde de Água Quente, onde ocorreu a ação –, a Associação de Moradores do bairro, a Fundação Leão XIII, a Ouvidoria do Município e o Espaço do Empreendedor Itinerante atenderam um total de 135 pessoas durante a Ação Social. O prédio da UBS ficou movimentado durante toda a manhã e início da tarde de quarta-feira, 15 de fevereiro.

O Espaço do Empreendedor Itinerante atendeu o público na Associação dos Moradores, Produtores e Amigos de Água Quente e Volta do Pião, próxima à UBS, sobre o Cadastro Único e o Bolsa Família, entre outros serviços já realizados pelo equipamento.

Os serviços oferecidos pela equipe multidisciplinar foram: atendimento social e orientações sobre benefícios sociais; atualização e inclusão no Cadastro Único para os programas sociais do Governo Federal; Bolsa Família; cadastro para vagas de emprego do Programa Pra Cima Terê e no Sistema Nacional de Empregos; Carteira de Trabalho Digital; seguro-desemprego; atendimento da Fundação Leão XIII; zoneamento; viabilidade empresarial; legalização de empresas; DECLAN – Declaração Anual para o IPM; DAP – Documento de Aptidão ao PRONAF; e Ouvidoria.

Também foram disponibilizados gratuitamente corte de cabelo, design de sobrancelhas e serviços de Saúde tais como: orientação e instrução de higiene bucal; aplicação de flúor em crianças; testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); e solicitação de exames médicos. Para ter acesso aos atendimentos, os cidadãos tiveram que apresentar Identidade (RG), CPF, número do NIS e Carteira de Trabalho.

“Sentimos que a comunidade de Água Quente e vizinhanças ficou muito grata pela nossa ação itinerante, especialmente devido à distância entre o equipamento da SMDS e a sua localidade”, comentou Adriana Marques, coordenadora do CRAS Alto.