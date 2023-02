Taxistas devem dar entrada na Renovação Anual de Concessão até o próximo dia 24/03 - Divulgação

Taxistas devem dar entrada na Renovação Anual de Concessão até o próximo dia 24/03Divulgação

Publicado 23/02/2023 13:33

Os taxistas que atuam em Teresópolis devem dar entrada no pedido de Renovação Anual de Concessão do Serviço de Transporte Público Individual de Passageiros até o próximo dia 24 de março. Os concessionários devem fazer a solicitação de forma online, por meio do 1doc (www.teresopolis.1doc.com.br), ou presencial, no Protocolo Geral da Prefeitura (de segunda a sexta, das 12h às 17h). A renovação segue o decreto municipal 1661/1991.

Documentos necessários:

Carteira Nacional de Habilitação

Aferição de taxímetro na validade

Certificado de registro e licenciamento do veículo 2023

Extrato de pontuação da CNH

ISS/CMC

Último Alvará

Habilitação do motorista auxiliar (caso possua)

Extrato de pontuação de motorista auxiliar

A vistoria do veículo será feita de 27 a 31 de março, em local e horário a ser informado na finalização do processo. O alvará 2023 só será entregue mediante a vistoria.

A Secretaria de Segurança Pública alerta que o concessionário que não se apresentar na data estipulada pela Coordenadoria de Engenharia de Tráfego, não poderá renovar seu Alvará, tendo que protocolar na Prefeitura sua solicitação de manutenção de concessão que será avaliada pela Secretaria.

Para mais informações, a Coordenadoria de Engenharia de Tráfego fica no Centro Administrativo (Av. Lúcio Meira, 375 2º piso - Várzea – antigo Fórum). O e-mail é cet@teresopolis.rj.gov.br.