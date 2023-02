Carnaval ‘Terê Alegria em Família’: seis dias de alegria e diversão em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 22/02/2023 16:44

Ponto de encontro dos foliões no Centro da cidade, a Praça Olímpica Luís de Camões teve animada programação, com área de shows, atendimento emergencial de saúde e banheiros químicos. No interior, o local do agito foi a Praça Samuel de Paula Macário, em Bonsucesso, no 3º Distrito.

Com coordenação da Secretaria Municipal de Turismo/Núcleo de Eventos, a folia teve participação das secretarias municipais de Defesa Civil, Saúde, Serviços Públicos, Agricultura e de Segurança Pública. Foram parceiros da Prefeitura de Teresópolis o SESC e o Centro Cultural FESO-Pró Arte. Já o Lupulando - Festival Cervejeiro Teresópolis movimentou a Praça Nilo Peçanha, no Alto, e região, com shows, marchinhas, cervejas artesanais, gastronomia e espaço kids.

Talentos da terra: Valorizando os artistas locais, a programação contou com a animação dos DJs Duda Ramalho, Léo Pudim e Mofão. Subiram aos palcos para os shows: Aloisio Bruno, Álan Magalhães, Acústicos Anônimos, Banda Bloco do Erê, Banda e Folia, Coletivo Rasta, Comadre D’ávilla, Dutrio, Fernando Mello, Folkse, Hugo Rocha, Juninho Sedução, La Petite Farofa, Marquinho Barbosa e Banda 5 Estações, Nós do Samba, Pura Sedução, Resenha Pura, Tonalidade e Tiago Souza.

Blocos e bloquinhos: Os apreciadores de samba reuniram a família e os amigos, vestiram a fantasia e acompanharam os desfiles dos blocos carnavalescos de Teresópolis. Foram várias opções, na cidade e no interior, com diversão garantida para todos os públicos: Bebe Rindo, Baby Rindo, Bike Fantasy in Terê, Bonde Porre, Bloco do Rola, Dias de Dança, Kilombo da Serra, Piranhas da Serra, Piranhas da Roça, Rocket, Samba e Amor e Thijukana.

Crianças na folia: Para a criançada, as atrações do SESC ficaram concentradas na Feirinha de Teresópolis, no Alto, com música, brincadeiras, oficinas de arquinhos e de máscara de Carnaval, teatro, contação de histórias, desfile de fantasia, bailinho e muita diversão.

Segurança: Para garantir a tranquilidade dos foliões e a orientação do trânsito, agentes da Guarda Civil Municipal, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Companhia de Operações com Cães/K9, da Polícia Militar/Segurança Presente, Corpo de Bombeiros, Bombeiros Civis e segurança privada intensificaram a circulação, principalmente nas áreas de eventos.

Bloco da limpeza: Após o encerramento de cada programação, quem entrava na avenida era o bloco da limpeza geral, com as equipes das secretarias de Serviços Públicos e de Agricultura varrendo ruas e calçadas, recolhendo o lixo e mantendo a limpeza dos locais de eventos.