Traficante acusado de ligação com Comando Vermelho é preso em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 28/02/2023 21:06

Policiais Militares do 30º BPM prenderam, no último sábado, 25/02, homem conhecido como Sequela por tráfico de drogas em uma comunidade de Teresópolis. A captura do suspeito só foi possível graças ao serviço de inteligência da Polícia Militar, após informação de que Sequela estava num local de difícil acesso, conhecido como “Boca do Final Feliz”.

A perseguição se deu por dentro da mata da comunidade, em caminhada de mais de uma hora e meia. Outros traficantes foram presos com o acusado, que já contava com mandados de prisão por outros homicídios. Junto com o traficante foram encontrados 151 sacolés de cocaína e R$82, em dinheiro.

Operação conjunta com o Ministério Público, em novembro de 2022, aliada à Polícia Civil, no início de fevereiro deste ano, conseguiu capturar Sequela. Ele foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia em Teresópolis, e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.