Edição do Cultura de Raiz presta homenagem ao Dia da Mulher em Teresópolis - Divulgação

Edição do Cultura de Raiz presta homenagem ao Dia da Mulher em TeresópolisDivulgação

Publicado 27/02/2023 18:26

Completando 14 anos de existência, o projeto Cultura de Raiz tem edição especial neste domingo, 05/03, às 10h, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

“Vamos nos reunir para celebrar com música e descontração essa data, comemorada no dia 8 de março e que marca as conquistas das mulheres na sociedade e a luta diária por valorização e empoderamento”, convida a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão.

Iniciativa lançada em 2009 pela Secretaria Municipal de Cultura, o Cultura de Raiz mantém viva a música de raiz e valoriza o artista local, da cidade e do campo, por meio de encontros mensais, entre fevereiro e dezembro, com entrada franca.

Serviço:

Cultura de Raiz – Homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Dia: 05 de março, domingo

Hora: 10h

Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch

(Praça Juscelino Kubitschek, Araras)

Entrada franca