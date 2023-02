Casa de Cultura de Teresópolis sorteia as vagas das novas oficinas gratuitas - Divulgação

Publicado 24/02/2023 14:51

Quem se inscreveu para uma das sete novas oficinas gratuitas da Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek, s/nº), em Araras, deve estar atento, pois os sorteios presenciais das 140 vagas disponíveis serão realizados nesta sexta, 24/02, e na próxima terça-feira, 28/02.

Só poderá concorrer quem estiver presente no horário marcado para a turma a qual se inscreveu, seja o aluno, o responsável legal ou um representante do inscrito. Não é preciso apresentar documento. Todos os presentes serão sorteados. Após exceder o número de vagas, será gerada uma lista de espera, definida pela ordem do sorteio.

As matrículas poderão ser feitas até o dia 10 de março. É obrigatória a presença do aluno maior de idade ou do representante legal dos menores sorteados. São necessários os documentos do responsável e do aluno, comprovante de residência atualizado e duas fotos 3x4. Quem não se matricular na data prevista perderá a vaga para o próximo da fila, que será convocado por e-mail e terá o prazo até o dia 20 de março para se matricular.

Confira as datas e horários dos sorteios:

• Sexta-feira, 24/02 - Oficina de Teatro:

- 15h, Inscritos para a turma A;

- 15h15, Inscritos para a turma B;

- 15h30, Inscritos para a turma C;

- 15h45, Inscritos para a turma D.

• Sexta-feira, 24/02 – Oficina de Desenho e Pintura:

- 16h, Inscritos para a turma A;

- 16h15, Inscritos para a turma B;

- 16h30, Inscritos para a turma C;

- Inscritos para a turma D – Basta fazer a matrícula a partir de 24/02.

• Terça-feira, 28/02:

- 18h, Oficina de Teatro para a Terceira Idade;

- 18h15, Oficina de Percussão de Escola de Samba;

- 18h30, Oficina de Crochê;

- 19h, Oficina de Dança do Ventre;

- Inscritos para a Oficina de Teatro para Atores – basta fazer a matrícula a partir de 01/03.