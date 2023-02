Prefeitura de Teresópolis e Unifeso realizam ação de saúde mental neste sábado (25), em São Pedro - Divulgação

Prefeitura de Teresópolis e Unifeso realizam ação de saúde mental neste sábado (25), em São PedroDivulgação

Publicado 24/02/2023 14:42

Neste sábado (25), a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis participará da ação “Explorando as emoções: como está sua saúde mental pós-Covid-19?”, em parceria com o Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos), das 9h às 12h, no bairro de São Pedro.

Profissionais e estudantes universitários das áreas de Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Farmácia e Medicina estarão na Praça dos Expedicionários realizando atividades e atendimento ao público que buscar auxílio especializado.

Os moradores do bairro poderão participar das ações que incluem acolhimento, oficinas e jogos, entre outras. Também haverá a disponibilidade de testes para Sífilis, HIV e Covid-19.