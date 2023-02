Filme O Guarani abre a edição 2023 do projeto CINECLUBE, da Secretaria de Cultura de Teresópolis - Divulgação

Filme O Guarani abre a edição 2023 do projeto CINECLUBE, da Secretaria de Cultura de TeresópolisDivulgação

Publicado 23/02/2023 15:19

Os cinéfilos devem estar atentos, pois a exibição do filme brasileiro O Guarani nesta sexta-feira, 24/02, abre a edição 2023 do projeto CINECLUBE, da Secretaria Municipal de Cultura. A sessão acontecerá às 19h, na Casa da Memória Arthur Dalmasso (Praça Baltasar da Silveira, 91), na Várzea, com entrada franca.

O longa-metragem é baseado no romance de José de Alencar, cuja história se passa no início do século XVII, na Serra dos Órgãos, no interior do estado do Rio de Janeiro, em uma fazenda às margens do Rio Paquequer. A obra conta o romance proibido entre a jovem portuguesa Ceci e o índio Peri, que desafia as barreiras da cultura.

Seguindo a proposta de interatividade, os interessados poderão escolher a versão que preferem assistir: a de 1979, dirigido por Fauzi Mansur, com roteiro de Ody Fraga e que traz os atores David Cardoso e Dorothea Marie Bouvyer como Peri e Ceci; ou a de 1996, com direção de Norma Bengell e roteiro de José Joffily Filho, com os atores Márcio Garcia e Tatiana Issa como protagonistas.

Lançado em fevereiro de 2022 e com edições mensais, o ‘CINECLUBE’ foi criado com a ideia de resgatar a memória do cinema. Numa proposta totalmente interativa, os cinéfilos têm a oportunidade de escolher o filme a ser exibido e participar de um debate a seguir, opinando sobre a história, narrativa, mensagens subliminares e outros detalhes. As sessões contam com clássicos do cinema brasileiro, americano, alemão, japonês etc. O objetivo é entender a ótica da sétima arte em cada região onde os filmes foram produzidos.