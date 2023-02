IPTU 2023 em Teresópolis: Cota única com 10% de desconto só até terça, 28/02 - Divulgação

IPTU 2023 em Teresópolis: Cota única com 10% de desconto só até terça, 28/02Divulgação

Publicado 24/02/2023 18:16

O boleto pode ser emitido por meio do link https://teresopolis.eloweb.net/portal-contribuinte/consulta-carne . Basta digitar o número do cadastro do imóvel. Quem tem dificuldade de acesso à internet pode buscar atendimento na Secretaria de Fazenda, no 1º piso da Prefeitura (Aven ida Feliciano Sodré, 675, Várzea), na segunda e na terça-feira, das 9h às 18h.

O contribuinte também tem a opção de pagar o imposto em 10 cotas mensais, que vão de março até dezembro, com vencimento no dia 05. Porém, para este tipo de pagamento não há desconto.

Georreferenciamento – Os proprietários que receberam comunicado sobre alteração na metragem de seus imóveis, identificada pelo serviço de georreferenciamento, não têm acesso ao carnê ou à guia do IPTU. Eles podem contestar a informação ou reconhecer a diferença da área construída e, para isso, devem ligar para a Prefeitura e agendar atendimento. O telefone é (21) 2742-4400 (Whatsapp).

Não há cobrança para abertura de processo de contestação, nem é feita nenhuma alteração no cadastro do imóvel até que seja feita vistoria técnica por um fiscal.

Caso a alteração seja confirmada, será calculado novo valor do IPTU e o contribuinte receberá prazo para quitar o imposto em cota única com desconto.

Correção – O imposto teve uma correção de 7,17%, relativa à variação acumulada do IPCA entre outubro de 2021 e setembro de 2022, conforme previsto na Lei Complementar nº 195, de 14/10/2015.

Pix – Oferecendo comodidade e praticidade aos contribuintes, a Prefeitura de Teresópolis emitiu as guias do IPTU contendo o QR Code para pagamento via PIX. Basta apontar a câmera do smartphone, copiar o código gerado e fazer o Pix.

Onde pagar – Além da opção do Pix, o IPTU 2023 pode ser pago nas agências dos Bancos Santander e Caixa Econômica Federal e em seus canais de atendimento e também nas casas lotéricas. Clientes do Itaú e Banco do Brasil poderão fazer o pagamento pelo Internet banking e terminais de autoatendimento.