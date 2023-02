Feira Agroecológica de Teresópolis será transferida até o fim de março para área na Praça de Esportes Radicais - Divulgação

Feira Agroecológica de Teresópolis será transferida até o fim de março para área na Praça de Esportes RadicaisDivulgação

Publicado 27/02/2023 16:37

O Prefeito Vinicius Claussen fez visita técnica nesta segunda-feira, 27/02, para verificar a finalização das obras da sede temporária da Feira Agroecológica de Teresópolis. A previsão é de que, até o final de março, os expositores se mudem para espaço anexo à pista de skate da Praça de Esportes Radicais Alpinista Alexandre Oliveira, na Várzea, onde passará a funcionar.

A área recebeu 22 tendas para abrigar as bancas de produtos orgânicos e processados, com cinco pias, e uma tenda para atividades culturais. Os banheiros sob as rampas de skate foram reformados, bem como as salas que serão utilizadas como depósito de apoio à feira. Atualmente, a Prefeitura conclui as instalações elétricas e hidráulicas, as ações de pintura, paisagismo e de acabamento do piso.

“A Feira Agroecológica deixará a sede atual e dará início a uma nova fase, agregando um ambiente familiar à Praça de Esportes Radicais, perto da Rodoviária, com fácil acesso para os consumidores. Vamos liberar o local que a feira ocupa atualmente, em terreno particular, para dar seguimento à construção de uma nova via pública, de ligação entre a Rua Nilza Chiapeta Fadigas e a Rodoviária e que vai desafogar o trânsito nessa região”, destacou o Prefeito.

A visita foi acompanhada pelos secretários municipais Lucas Pacheco (Governo e Coordenação), Ricardo Pereira Júnior (Obras Públicas) e Davi Serafim (Serviços Públicos) e pela paisagista Denise Marques, líder do Horto Municipal de Teresópolis.

Mantida pela Associação Agroecológica de Teresópolis, fundada em 2007 para incentivar e promover a agroecologia e a economia solidária, a feira orgânica reúne cerca de 60 agricultores familiares. Oferece frutas, hortaliças, doces e quitutes orgânicos, entre outros produtos, e programação cultural e musical com a receptividade do homem do campo. Funcionará quartas e sábados, das 8h às 13h, mesmos dias e horários do atual espaço onde está instalada há 16 anos, na Rua Tenente Luiz Meirelles.

“A Feira Agroecológica é considerada de utilidade pública pela Câmara Municipal e foi tombada como patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro pela Lei Estadual 9.903/2022. Trabalhamos para que a sede temporária deste patrimônio de Teresópolis abrigue expositores e visitantes com conforto e segurança. O equipamento funcionará de forma integrada com as atividades da Praça de Esportes Radicais até a construção do Mercado Municipal, que será erguido futuramente em parte do terreno do Município que pertence u à antiga fábrica Sudamtex, e que também vai abrigar outras iniciativas desta natureza”, assegurou o Prefeito Vinicius Claussen.