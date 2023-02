Equipes da Prefeitura de Teresópolis trabalham direto na manutenção dos bairros, na cidade e no interior - Divulgação

Publicado 25/02/2023 07:00

As equipes das secretarias de Agricultura e de Serviços Públicos trabalharam direto durante o Carnaval, com várias ações de limpeza e manutenção dos espaços públicos, na cidade e no interior.

Na área urbana, a semana começou com varrição noturna, recolhimento de detritos e limpeza do entorno de lixeiras viciadas no Barroso, Ilha do Caxangá, Granja Guarani, Parque São Luiz e São Pedro. A conservação dos bairros inclui retirada de terra e desobstrução de rua no Caleme, reparos de galeria em trecho de via pública na Tijuca e capina e limpeza em vários pontos.

Na zona rural, foram feitos patrolamento e colocação de brita corrida para nivelamento da pista na Estrada de Santa Rita; conserto de rede de manilhas em Venda Nova; reparo em ponte na Estrada dos Frades; substituição de quatro pranchões e reparos em ponte na Estrada de Alegria, em Bonsucesso.