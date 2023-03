Programa de visitação Nosso Ambiente: Comunidades escolares, grupos de associações, instituições, ONG’s e projetos que buscam por práticas educativas já podem se inscrever - Divulgação

Publicado 01/03/2023 14:22

O Setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) estará, mensalmente, abrindo datas para a realização de visitas e atividades guiadas na sede Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis e no Horto Municipal Carlos Guinle.

Com a disponibilidade da van para o transporte, o intuito do programa é aproximar grupos de finalidade educativa para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, sendo estas apontadas para a sensibilização e conscientização que estejam em sintonia com a realidade dos interessados. As Datas Comemorativas sugeridas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima serão o ponto norteador para a escolha dos temas que irão direcionar as nossas atividades.

Comunidades escolares da rede de ensino público (prioritariamente) e privado, pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade/suscetibilidade socioambiental acompanhadas por associações/organizações/instituições/projetos de intuito educativo, serão os perfis considerados como público-alvo deste programa.

Antes da inscrição, é importante que o interessado leia atentamente a descrição do formulário. No período de 05 dias úteis antes do término do mês, o tema ambiental e as datas serão atualizados para o mês seguinte. A inscrição para a reserva de vagas deverá ser realizada através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj8QnlQ6O00N7ohSjb7V7i4C_RDaovNUf4lv2clKCxKBz3iQ/viewform

Para mais informações, basta enviar um e-mail para ceducacaoambiental@gmail.com ou ligar para a SMMA através do número (21) 2742-7763.