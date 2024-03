Participação popular nas discussões do Plano DIretor é essencial - Reprodução Redes Sociais

Publicado 14/03/2024 14:07

A primeira audiência pública do Plano Diretor Participativo (PDP) de Trajano de Moraes foi realizada. na noite da última terça-feira (12). no Trajano Country Club. A sessão contou com a presença de representantes da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Rio+, EMATER-RIO e da sociedade civil. A equipe da Arcadis, empresa especializada contratada – sem custos para o município - para conduzir os trabalhos, deu início ao processo.

Na audiência, forama apresentados os objetivos, metodologia e etapas do PDP além da ênfase na importância do plano como guia para o desenvolvimento urbano e rural do município, com destaque para a participação da população. O calendário das oficinas participativas também foi divulgado.

Diversas oficinas estão sendo por todo município. A população deve ficar atenta ao cronograma para participar.