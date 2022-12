Unidade da Jaqueira é a terceira UBS do município reformada entregue no segundo semestre de 2022 - Divulgação

Publicado 18/12/2022 09:52

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, entregou na última quinta-feira (15) a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Eurídice Teixeira, no bairro Jaqueira. A unidade, que presta serviços de saúde a mais de 3.500 moradores, conta agora com uma nova estrutura, que permitirá uma melhor qualidade no atendimento de pacientes e na rotina de trabalho dos servidores.

Na unidade, são oferecidos serviços como assistência médica e odontológica, acompanhamento de mães e bebês pós alta na maternidade, vacinação, acompanhamento nutricional e reabilitação fisioterapêutica, além de visitas domiciliares.

A unidade da Jaqueira é a terceira UBS do município reformada entregue no segundo semestre de 2022. As outras unidades reformadas foram a de Werneck Marini e a do Purys.

As reformas são fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios, a Suprema. A partir da cessão onerosa de um terreno do município à Faculdade, ficaram definidas como compensação reformas em diversas UBSs da cidade.

“A principal missão desta unidade é o acolhimento às famílias do bairro. Esta UBS possibilitará também o treinamento dos médicos que estão se formando na cidade, o que contribuirá no atendimento ainda mais aprimorado da comunidade”, comentou a secretária de Saúde e Defesa Civil, Izabel Mendonça.

A secretária agradeceu ainda ao Grupo Espírita Fé e Esperança, que cedeu o espaço para que os serviços da UBS pudessem continuar sendo oferecidos enquanto o prédio da unidade passava pela reforma.

“É muito gratificante entregar hoje esta reforma, pois simboliza nosso cuidado com o povo e o desenvolvimento da saúde do município. Mas a gente quer ir além, e pensar na qualidade de vida como um todo. Por isso, em breve entregaremos também aos moradores a reforma da quadra e da praça do bairro”, comentou o prefeito Joa.