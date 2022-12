Homem foi encaminhado para a 108ª DP, de Três Rios, e vai responder pelo crime de latrocínio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/12/2022 13:35

Três Rios - Um homem que estava sendo procurado pela Justiça por participação no assassinato de uma idosa, foi preso na última sexta-feira (16) em Três Rios. O crime aconteceu no dia 20 de janeiro deste ano, no bairro Cantagalo. Na ocasião, ele e um outro homem foram assaltar a vítima, de 61 anos, por acreditar que ela tinha uma grande quantia de dinheiro em sua residência.

A idosa foi encontrada morta no quarto, amarrada em uma cadeira de rodas e amordaçada. A vítima tinha sinais de violência. Meses depois, em outubro, um dos acusados pelo crime foi preso. Desde então, a polícia procurava o outro envolvido no crime.

Segundo a Polícia Civil, o homem, assim que foi preso, confessou participação nos fatos. No entanto, ele alegou que não invadiu a casa da idosa e que o comparsa teria entrado sozinho. Ele foi encaminhado para a 108ª DP, de Três Rios, e vai responder por latrocínio.