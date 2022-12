Autoridades anunciaram de um investimento de meio bilhão de reais na cidade - Divulgação

Publicado 20/12/2022 10:50

Três Rios - O dia 16 de dezembro foi palco de boas notícias para a Prefeitura de Três Rios. Depois da notícia da aprovação de contas do município por unanimidade pelo TCE/RJ, o prefeito, Joacir Barbaglio (Joa), recebeu um telefonema do presidente da GE Celma, Julio Talon, com o anúncio de um investimento de meio bilhão de reais na cidade. A ampliação da unidade da empresa, que será instalada em uma área adicional de 40 mil metros quadrados, gerará 500 empregos na região.

Ainda na sexta-feira (16), Júlio esteve em reunião com o governador Cláudio Castro e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho. A cada quatro ou seis anos, empresas aéreas do mundo inteiro encaminham as turbinas de seus aviões para revisão e reparo a um valor médio de US$ 5 milhões por unidade.

De acordo com Julio Talon, 30% dos motores revisados pela GE no mundo são feitos nas unidades instaladas no estado do Rio de Janeiro, onde são realizadas cerca de 500 revisões por ano. O executivo acrescentou que 95% dos motores vêm de fora do país, e o restante refere-se ao setor aéreo nacional.

“Quando visitamos empresários e buscamos investimentos na cidade, estendemos o tapete vermelho para as empresas, e essa expansão da GE Celma demonstra que seguimos no caminho certo”, afirmou o prefeito Joa.

Para garantir a ampliação das instalações da GE Celma, o governo Joa ainda fará, através do Saaetri, um investimento de R$ 1,5 milhão em um novo sistema de abastecimento de água, que levará 5 milhões de litros de água para o pátio fabril da empresa.

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Assis, já planeja a atração de empresas fornecedoras da GE Celma, seguindo a busca de mais investimento para Três Rios.