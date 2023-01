Festa do Ano Novo reuniu milhares de trirrienses, turistas e visitantes de cidades vizinhas - Divulgação

Publicado 03/01/2023 08:17

Três Rios - Os trirrienses receberam, entre o último sábado (31) e domingo (1), o ano de 2023 com muita alegria e segurança na festa da virada promovida pela Prefeitura na Avenida Alberto Lavinas, a Beira-Rio. A festa, que teve participação de bandas e cantores regionais, além da escola de samba carioca Mangueira, se estendeu entre o fim da tarde e o início da madrugada, e foi marcada pela tão aguardada queima de fogos à meia-noite, que iluminou o céu da cidade por 15 minutos.

A chuva, que ameaçava cair durante a passagem de ano, se reservou ao começo da noite do dia 31, e não foi capaz de conter o público que chegava à área da festa. Cercado por forte policiamento, o local reuniu milhares de trirrienses, turistas e visitantes de cidades vizinhas.

Durante a festa, o prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, fez o anúncio de novidades para o carnaval 2023, que promete movimentar a cidade depois de dois anos parado por conta da pandemia da covid-19. Neste ano, a festividade começará na quinta-feira.

Joa disse que a Prefeitura já está organizando as atrações que integrarão o carnaval da cidade, como presente para os trirrienses e atrativo para foliões de outras regiões do estado e do país. Anunciou também o aumento no subsídio para as escolas de samba trirriense e a construção da Cidade do Samba, que abrigará os barracões.

Durante seu discurso na virada, o prefeito Joa citou o desafio que foi assumir o governo da cidade, em 2020, depois de anos abandonada, e os trabalhos que a Prefeitura, por meio de cada secretaria, tem desenvolvido para recuperar e acelerar o desenvolvimento de Três Rios, afetado também pela pandemia.

“Encerramos 2022 com muita alegria e sentimento de dever cumprido. Durante esses dois primeiros anos, conseguimos conciliar ações de combate à pandemia e a manutenção da economia, como forma de cuidar dos trirrienses. Lamentamos muito as perdas que tivemos, e seguimos para 2023 com esperança de dias melhores”, comentou o prefeito Joa.