Reunião ocorreu na sede da secretaria e foi importante para que todos pudessem discorrer sobre desafios e perspectivas para a rede de ensino - Divulgação

Publicado 22/12/2022 12:58 | Atualizado 22/12/2022 12:58

Três Rios - A Secretaria de Educação e Tecnologia de Três Rios realizou nesta terça-feira (20) uma reunião com os gestores das unidades escolares do município para o fechamento do ano letivo e alinhamento das ações para o ano de 2023.

A reunião ocorreu na sede da secretaria e foi importante para que todos pudessem discorrer sobre os desafios e as perspectivas para a rede municipal de ensino. A secretária de Educação, Ana Paula Oliveira, destacou a importância do encontro para avaliar o ano letivo de 2022 e traçar estratégias para que nos próximos anos a educação do município continue avançando.

“A reunião com todos os gestores e diretores de educação foi para tratar de forma mais integrada sobre a finalização do ano letivo de 2022 e traçarmos metas e planejamento para que o ano de 2023 seja exitoso, como tem priorizado o prefeito Joa”, disse a secretária.