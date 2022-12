Funcionários não recebiam o benefício há 22 anos - Divulgação

Publicado 26/12/2022 09:10

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios entregou na quinta-feira (22) e sexta-feira (23) cestas de Natal para os quase quatro mil servidores do município. Os funcionários da administração pública trirriense não recebiam o benefício há 22 anos.

Como forma de valorizar o funcionalismo público — missão que tem sido prioridade da atual gestão desde o início do governo —, o prefeito Joa se reuniu com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos e pediu que fosse analisada a possibilidade de presentear os servidores.

Na quarta-feira (21), em resposta ao prefeito, o secretário de Ricardo Webster sinalizou como positivo o resultado da análise, e então a Prefeitura fez o anúncio do benefício. Já na quinta-feira as cestas começaram a ser entregues aos funcionários, que puderam retirar os produtos até nesta sexta-feira.

“É com muita felicidade que podemos, depois de todos esses anos, entregar essas cestas aos nossos funcionários. Muito mais do que produtos, entregamos nesses dois dias um gesto de carinho para com os funcionários. Sei que temos muitos desafios, mas temos caminhado em direção a uma valorização cada vez maior dos nossos servidores”, comentou o prefeito Joa.