Inscrições para o estágio seguem até o dia 31 de janeiroReprodução

Publicado 05/01/2023 14:19

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Educação e Tecnologia, continua com vagas abertas para estágio em educação para atendimento de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Com 50 vagas, o estágio é direcionado a alunos de magistério, licenciaturas na área de Educação, Pedagogia e Psicologia, e tem previsão de início no começo do ano letivo de 2023.

O estágio oferece bolsa para os participantes selecionados no valor de de R$ 600 (nível superior) e R$ 500 (nível médio), além de vale-transporte no valor de R$ 50, e o contrato será feito em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail para o endereço capeeduespecial@gmail.com. As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro.