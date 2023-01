Matrículas para as escolas municipais começam dia 16 de janeiro - Divulgação

Publicado 06/01/2023 08:55

Três Rios - Começam no próximo dia 16 as matrículas para a rede municipal de Ensino de Três Rios. Há vagas disponíveis para as modalidades de Ensino Regular, do Jardim II ao 9º ano, e Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Classe de Alfabetização (CA) à VIII fase.

As matrículas poderão ser feitas nas respectivas unidades escolares em dois horários, das 8h às 12h e das 13h às 17h. São necessários os seguintes documentos: dos alunos, Certidão de Nascimento, CPF, cartão de vacina, cartão do NIS, atestado de saúde, tipagem sanguínea e duas fotos 3X4; dos responsáveis, RG, CPF e comprovante de residência.