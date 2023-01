Prefeitura de Três Rios - Divulgação

Publicado 09/01/2023 09:32

Três Rios - O prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, o Joa, executou mudanças na chefia de gabinete e secretariado municipal. As alterações, oficializadas em portarias, foram divulgadas no Boletim Informativo Oficial do município da última quinta-feira (5).

As alterações são referentes, além do gabinete do prefeito, às secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia, Serviços Públicos, Planejamento e Integração Governamental e Cultura e Turismo, e foram acertadas durante uma reunião entre Joa e sua equipe de trabalho.

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia é assumida por Bernardo Goytacazes, professor de carreira que já passou pelo setor da Educação no estado do Rio e no Governo Federal, tendo sido subsecretário Estadual de Educação, assessor especial da Secretaria de Estado da Educação e secretário Nacional de Modalidades Especializadas de Educação.

A Secretaria de Serviços Públicos tem agora a coordenação de Rômulo César da Costa, egresso da Chefia do Gabinete, onde atuou desde o início da atual gestão. Rômulo é advogado, empresário e ex-coordenador do Procon Três Rios.

A secretaria de Planejamento e Integração Governamental é assumida por Jorge Luiz Ribeiro, servidor público municipal e secretário egresso da pasta de Serviços Públicos, onde atuou desde o início da atual gestão.

A Secretaria de Cultura e Turismo passa à coordenação do prefeito Joa, que assume interinamente a pasta. A Chefia do Gabinete passa a ter como responsável Flávia Ferreira Dos Santos, que tem anos de experiência como chefe de gabinete na Câmara Municipal de Três Rios.