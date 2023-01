Obras da rede de drenagem da rua Cassiano Antônio, no bairro Cantagalo - Divulgação

Publicado 10/01/2023 09:38

Três Rios - Iniciadas em novembro, as obras da rede de drenagem da rua Cassiano Antônio, no bairro Cantagalo, entraram na fase final. Segundo a Prefeitura de Três Rios, os moradores do local, que sofreram por anos com os alagamentos causados pelo grande volume de água que desce dos morros do entorno durante os períodos de chuva, não terão mais que se preocupar.

Por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação, a prefeitura realizou a construção de um novo sistema de drenagem de águas pluviais no local. Com mais de 200 metros de extensão, a rede completa conta com manilhas de concreto, caixas-ralo durante toda a via e poços de visita para manutenção preventiva, além de um ramal de entrada, que foi construído para escoar a água vinda dos morros.

As intervenções afetam diretamente centenas de famílias, que residem na rua Cassiano Antônio e nos logradouros perpendiculares, como as alamedas Rufino Vicente da Silva e José Fonseca Moraes, e as ruas Teixeira do Rosário e Antônio Pinto.

Com a finalização da construção da rede de drenagem de águas pluviais, a empreitada entra na fase final. A obra segue, agora, para a reconstrução da rua; novas calçadas e meios-fios serão construídos e uma nova pavimentação em asfalto será realizada.