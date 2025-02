Atividade realizada com as crianças - Foto: Divulgação/PMTR

Atividade realizada com as criançasFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 22/02/2025 22:19

Três Rios - A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Três Rios realizou, nesta sexta-feira (21), uma oficina especial para os alunos do Jardim de Infância Municipalizado Carlos Ribas. Com o tema “Carnaval Sustentável: Criando com a Natureza”, a atividade teve como objetivo ensinar, de forma lúdica e educativa, a importância do reaproveitamento de materiais e da preservação ambiental.

Durante a oficina, as crianças do Jardim II participaram da pintura de máscaras confeccionadas pela própria Secretaria, utilizando papelão reaproveitado. Além disso, para tornar a experiência ainda mais ecológica, foram utilizadas tintas naturais e elementos sustentáveis, como sementes de linhaça e confetes feitos de folhas e papel reutilizado.

O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o vice-prefeito Professor Jacqueson Lima, destacou a importância da iniciativa. “Estamos investindo na conscientização das crianças desde cedo para que cresçam com uma visão mais sustentável. Pequenas atitudes fazem a diferença, e queremos mostrar que é possível unir criatividade, diversão e respeito ao meio ambiente”, afirmou Jacqueson.