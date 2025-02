Reunião realizada entre as secretarias - Foto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 17:43

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios deu mais um passo importante para a realização da construção da Galeria de Águas Pluviais do Centro (GAP Centro). Em uma reunião estratégica, as equipes das secretarias de Obras, Meio Ambiente, Serviços Públicos, Drenagem Urbana, Ordem Pública e Saaetri definiram as ações necessárias para a execução da obra, reforçando o trabalho conjunto para minimizar impactos e garantir maior eficiência no projeto.

A reunião contou ainda com a participação da empresa Montreal Construções, vencedora da licitação para a execução da obra. Durante o encontro, foi apresentado o projeto da nova galeria e analisados os possíveis transtornos que poderão ocorrer durante a construção. No entanto, a previsão é de que a obra seja realizada de forma mais ágil do que a construção das GAPs 1 e 2, localizada na Avenida Zoelo Sola, devido ao trecho menor e às condições do solo no local.

A nova galeria terá um papel fundamental na drenagem urbana, coletando águas pluviais e esgoto das ruas próximas à Praça São Sebastião, como Walter Franklin, Gomes Porto, Prefeito Joaquim José Ferreira e Padre Conrado. A obra contará ainda com um diferencial inédito no município: a integração de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que utilizará um sistema biológico RAFA (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente), garantindo um tratamento eficiente antes do despejo no Rio Paraíba do Sul.

Segundo o secretário de Obras, Infraestrutura e Habitação, Ricardo Monteiro, a obra representa um avanço significativo para a cidade. "Estamos seguindo o que foi determinado pelo prefeito Joa, investindo em infraestrutura de qualidade para solucionar os problemas de enchentes no centro da cidade e também contribuir para o desafogamento do Córrego Purys, que tem sido um dos principais causadores de alagamentos na Várzea do Otorino", afirmou.