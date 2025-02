Drogas encontradas na residência - Foto: Divulgação

Drogas encontradas na residênciaFoto: Divulgação

Publicado 24/02/2025 16:16

Três Rios - A Polícia Militar realizou, neste domingo (23), uma grande apreensão de drogas no bairro Monte Castelo, em Três Rios. Além dos entorpecentes, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos.

A ação começou quando agentes flagraram indivíduos no "Bloco Mixupa" e em uma casa abandonada a cerca de 30 metros do evento. Os policiais foram ao local e encontraram uma bolsa com 412 pinos de cocaína, outras 50 gramas da droga escondidas no teto e o simulacro da arma. Os suspeitos fugiram com a chegada dos militares.

A ocorrência foi registrada na 105ª DP.