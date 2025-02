Carnaval em Três Rios - Foto: Divulgação

Publicado 22/02/2025 22:26

Três Rios - O município de Três Rios terá alterações temporárias no trânsito em função da organização do Carnaval 2025. As medidas entrarão em vigor a partir deste domingo (23) e permanecerão ativas até o dia 9 de março.

Durante esse período, a Avenida Condessa do Rio Novo, no sentido Centro, será interditada para a montagem da estrutura do evento, tido como o Maior Carnaval do Interior do Rio. Como consequência, o Terminal Rodoviário Hélio Soares também será fechado, impactando o itinerário das linhas de ônibus das empresas Transa Transporte Coletivo, Viação Progresso, Viação Sertaneja e Linave. Os pontos de embarque e desembarque desses veículos serão transferidos para a Avenida Alberto Lavinas, mais conhecida como Beira Rio.

A Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade orienta motoristas e pedestres a ficarem atentos às sinalizações e informa que agentes de trânsito estarão posicionados em pontos estratégicos para garantir a fluidez e a segurança viária.

O trânsito na Avenida Condessa do Rio Novo será normalizado no dia 9 de março, após o encerramento das festividades e a desmontagem da estrutura. A prefeitura reforça que as alterações são necessárias para garantir a organização do evento e minimizar transtornos aos munícipes e visitantes.

Outra orientação da Prefeitura de Três Rios é que, nos dias das festividades do Carnaval, os foliões optem pelo transporte público ou alternativo, deixando seus veículos em casa e evitando maiores transtornos.