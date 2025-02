Carnaval em Três Rios começa nesta quinta - Foto: Divulgação

Carnaval em Três Rios começa nesta quintaFoto: Divulgação

Publicado 25/02/2025 17:01

Três Rios - A cidade de Três Rios já está em clima de festa para a abertura oficial do Carnaval 2025, que começa nesta quinta-feira (27). A estrutura do evento está sendo montada na Avenida Condessa do Rio Novo, que receberá grandes shows e o tradicional Desfile das Escolas de Samba.

Para garantir mais conforto ao público, estão sendo instaladas sete arquibancadas, todas cobertas, como tem ocorrido desde 2023. No quesito segurança, haverá revista com detector de metais na entrada da avenida, além do reforço no efetivo da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

O palco que receberá os shows de Mumuzinho, Pagode do Adame, Balacobaco, Thiago Martins, Pizindin, Bom Gosto, Caju pra Baixo e Suel terá 14 metros de extensão, com um jogo especial de luzes e telão para garantir uma experiência ainda mais envolvente ao público.

Também na Condessa do Rio Novo estão sendo montadas as cabines destinadas aos jurados do Desfile das Escolas de Samba e à imprensa local, que fará a cobertura da festa. O Terminal Rodoviário Hélio Soares será utilizado como camarote do evento.

O prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio – o Joa –, celebrou a chegada do Carnaval e destacou o empenho da administração municipal para realizar uma festa organizada e segura para todos. “O Carnaval de Três Rios é um dos mais esperados da região, e estamos trabalhando para proporcionar uma festa grandiosa, com estrutura de qualidade, segurança e muita alegria. Nosso compromisso é manter essa tradição viva, garantindo que todos possam aproveitar com tranquilidade e diversão”, afirmou o prefeito.

O Carnaval de Três Rios promete levar música, samba no pé e momentos inesquecíveis para moradores e visitantes. Confira a programação completa:

Shows

27/02 (Terça-feira): Mumuzinho

28/02 (Quarta-feira): Balacobaco e Pagode do Adame

01/03 (Sábado): Thiago Martins e Banda Pizindin

02/03 (Domingo): Bom Gosto e Caju pra Baixo

03/03 (Segunda-feira): Suel

04/03 (Terça-feira): Desfile das Escolas de Samba

Blocos

28/02 (Sexta-feira):

Bloco Maluco Beleza (CAPS) – Praça São Sebastião – 10h

Bloco da Inclusão (Planeta Lazer) – Praça São Sebastião – 16h

01/03 (Sábado):

Bloco do Sacode – Praça JK – 15h

Bloco das Piranhas – Centro – 15h

02/03 (Domingo):

Bloco do Sassarico – Boa União – 15h

Bloco da Linguiça – Ponto Azul – 15h

Bloco 7:15 – Cantagalo Populares – 15h

Matinê do Palmital – Grupo dos 13 – 15h

03/03 (Segunda-feira):

Bloco do Galo – Cantagalo – 15h

Bloco Os Que Bebem Não Vieram – Ponte das Garças – 15h

Bloco Fuzuê – Entrerriense – 15h

04/03 (Terça-feira):

Bloco do Quintal – Centro – 15h

Bemposta

01/03 (Sábado): Zezão e Felipe Mattos – 20h30

02/03 (Domingo): Matinê com DJ William – 17h

Bloco do Cascudo – 20h30

03/03 (Segunda-feira): Haron Azevedo – 20h30

Ordem dos Desfiles das Escolas de Samba (terça-feira)

Sonhos de Mixyricka: “Do zero ao mil: a história de um gigante do interior”

Mocidade Independente de Vila Isabel: “Tesouro, Piratas… Entre Sete Mares e Três Rios”

Bom das Bocas: “Xingu: na imensidão do verde, ecoa um clamor, essa terra tem dono!”

Bambas do Ritmo: “Iracema”