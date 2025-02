Mumuzinho irá realizar primeiro show do Carnaval 2035 em Três Rios - Foto: Reprodução

Publicado 27/02/2025 15:40

Três Rios - O Carnaval em Três Rios começa nesta quinta-feira (27), com um grande show do cantor Mumuzinho. Durante os seis dias de festa, sobem ao palco montado na Avenida Condessa do Rio Novo, no Centro, os artistas Suel, Bom Gosto, Pizindin, Balacobaco, Pagode do Adame e Caju pra Baixo.

A abertura do evento está marcada para às 20h, e a previsão é que Mumuzinho suba ao palco a partir das 23h. Este ano, a Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança realizará o monitoramento do acesso à avenida em parceria com as polícias Civil e Militar. Além da revista individual com detector de metais, será proibida a entrada de recipientes de vidro, como copos e garrafas. Os comerciantes já foram notificados sobre a restrição pelo Departamento de Fiscalização de Posturas.

Equipes da Secretaria de Saúde estarão posicionadas em um posto médico montado na Praça da Autonomia para atender casos emergenciais. Já a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos atuará na avenida com o Centro de Atendimento à Mulher (CEAM), promovendo a campanha “Ouviu um não? Respeite a decisão”. Conselheiros tutelares também estarão de plantão no local.

A programação musical segue na sexta-feira (28) com shows dos grupos Balacobaco e Pagode do Adame. No sábado (1º), a folia será comandada pelo cantor Thiago Martins, seguido da banda de axé Pizindin. No domingo (2), Bom Gosto e Caju pra Baixo agitam o Carnaval trirriense, e na segunda-feira (3), o cantor Suel encerra a agenda de shows.

O Desfile das Escolas de Samba de Três Rios acontece na terça-feira (4), também na Avenida Condessa do Rio Novo, a partir das 20h. A ordem dos desfiles será: GRES Sonhos de Mixyricka, GRES Mocidade Independente de Vila Isabel, GRES Bom das Bocas e, fechando a noite, GRES Bambas do Ritmo.