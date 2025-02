Secretária Caroline Gorito falou sobre as finanças do munícipio no último quadrimestre de 2024 e colocou-se à disposição para tirar dúvidas dos vereadores - Foto: Divulgação

Secretária Caroline Gorito falou sobre as finanças do munícipio no último quadrimestre de 2024 e colocou-se à disposição para tirar dúvidas dos vereadoresFoto: Divulgação

Publicado 27/02/2025 14:25

Três Rios - A secretária de Fazenda, Finanças e Desenvolvimento Econômico do município de Três Rios, Caroline Gorito de Oliveira, apresentou a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024 na Câmara Municipal. Na ocasião, os vereadores e a população trirriense puderam acompanhar os principais gastos do Poder Executivo e as demandas.

Acompanhada pelo controlador-geral, Getúlio de Oliveira; secretário de Administração, Roberto Carvalho Pitzer; fiscal Leandro Braz e pela coordenadora Clóe Ragazzi, a secretária esclareceu dúvidas dos vereadores e colocou-se à disposição para dar mais explicações ao decorrer do ano.



“As prestações de contas realizadas na Casa Legislativa trirriense são uma maneira objetiva e clara de apresentar os gastos públicos e, permitir que a população tenha acesso. Além, é claro, dos vereadores, que são fiscalizadores das ações do Poder Executivo. É importante deixar claro que, todos os representantes do Poder Executivo têm livre acesso à Casa Legislativa e sempre que houver necessidade de tornar pública alguma informação ou esclarecer dúvidas, estamos de portas abertas”, disse o presidente da Câmara de Vereadores de Três Rios, Jonas Dico

A Secretária de Saúde irá à Câmara prestar contas nesta quinta-feira.