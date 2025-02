Prefeitura de Três Rios - Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Publicado 25/02/2025 17:07

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, anunciou nesta terça-feira (25) um reajuste salarial de 4,85% para os servidores públicos municipais. O aumento será aplicado já na folha de pagamento deste mês, incluindo o valor retroativo referente a janeiro de 2025.

Além do reajuste salarial, os servidores concursados também receberão um aumento significativo no vale-alimentação, que será reajustado em 50%. A medida visa garantir melhores condições de trabalho e qualidade de vida aos profissionais que atuam no serviço público municipal.

O prefeito de Três Rios, Joa, destacou a importância do reajuste para valorizar os servidores. "Nosso compromisso é garantir que os servidores municipais tenham uma remuneração justa e condizente com o trabalho essencial que desempenham para a nossa cidade. O aumento no salário e no vale-alimentação é um reflexo do nosso empenho em valorizar esses profissionais", afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, Roberto Pitzer, também enfatizou a relevância da medida. "Sabemos que a inflação impacta diretamente no poder de compra dos servidores, e esse reajuste vem para minimizar esses efeitos. Além disso, o aumento no vale-alimentação é um avanço importante para garantir melhores condições aos nossos trabalhadores", ressaltou o secretário.