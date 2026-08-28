Espetáculo 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra' chega a Três Rios - Divulgação

Espetáculo 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra' chega a Três RiosDivulgação

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Publicado 28/08/2026 15:22 | Atualizado 28/08/2026 15:56

"Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra" marca o aguardado retorno de Humberto Martins aos palcos após mais de 15 anos, em uma comédia dramática contemporânea, provocadora e repleta de humor ácido. Ao lado da atriz Aline Muller, o ator protagoniza uma história divertida e emocionante que mergulha, com leveza e inteligência, em temas cada vez mais presentes na sociedade atual: ansiedade, TDAH, depressão e os conflitos emocionais vividos até mesmo por profissionais que dedicam suas vidas a cuidar da mente humana.

Com texto de Carlos Simões — autor do fenômeno teatral "Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo" — o espetáculo mistura humor, emoção e relações humanas em diálogos afiados e situações absurdamente identificáveis. Inspirada em fatos reais, a peça acompanha o encontro explosivo entre um psiquiatra em crise e uma psicóloga terapeuta sexual tão intensa quanto ele, revelando que, muitas vezes, aquilo que a razão não resolve, o coração tenta salvar.

A direção é assinada por Humberto Martins e Carlos Simões, que unem experiência, sensibilidade e comicidade para conduzir uma encenação moderna, dinâmica e profundamente humana.

A pré-estreia acontece em Petrópolis, seguida de uma apresentação especial em Nova Iguaçu — cidade natal de Humberto Martins — tornando o espetáculo ainda mais simbólico para o ator, que retorna aos palcos justamente diante do público de suas origens.

Sobre o espetáculo

"Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra"

Elenco: Humberto Martins e Aline Muller

Texto: Carlos Simoes

Direção: Carlos Simões e Humberto Martins

Gênero: Comédia dramática

Duração: 70 minutos

Classificação: 16 anos

Data: 13/09

Local: Teatro Celso Peçanha

Endereço: Praça São Sebastião - Três Rios, RJ

Sinopse

Uma comédia afiada sobre amor, desejo e os labirintos da mente.

Em um consultório completamente fora dos padrões, um psiquiatra em crise acaba se tornando paciente de uma psicóloga e terapeuta sexual tão caótica quanto ele. Entre sessões explosivas, duelos verbais e situações absurdas, verdades incômodas vêm à tona com muito humor e ironia.

No meio do colapso emocional e ético, surge uma conexão improvável — intensa, divertida e transformadora.

