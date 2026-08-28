Humberto Martins volta aos palcos em 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra'
Comédia dramática mergulha, com leveza e inteligência, em temas cada vez mais presentes na sociedade atual, como ansiedade, TDAH e depressão
Espetáculo 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra' chega a Três Rios - Divulgação
Espetáculo 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra' chega a Três RiosDivulgação
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"Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra" marca o aguardado retorno de Humberto Martins aos palcos após mais de 15 anos, em uma comédia dramática contemporânea, provocadora e repleta de humor ácido. Ao lado da atriz Aline Muller, o ator protagoniza uma história divertida e emocionante que mergulha, com leveza e inteligência, em temas cada vez mais presentes na sociedade atual: ansiedade, TDAH, depressão e os conflitos emocionais vividos até mesmo por profissionais que dedicam suas vidas a cuidar da mente humana.
Com texto de Carlos Simões — autor do fenômeno teatral "Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo" — o espetáculo mistura humor, emoção e relações humanas em diálogos afiados e situações absurdamente identificáveis. Inspirada em fatos reais, a peça acompanha o encontro explosivo entre um psiquiatra em crise e uma psicóloga terapeuta sexual tão intensa quanto ele, revelando que, muitas vezes, aquilo que a razão não resolve, o coração tenta salvar.
A direção é assinada por Humberto Martins e Carlos Simões, que unem experiência, sensibilidade e comicidade para conduzir uma encenação moderna, dinâmica e profundamente humana.
A pré-estreia acontece em Petrópolis, seguida de uma apresentação especial em Nova Iguaçu — cidade natal de Humberto Martins — tornando o espetáculo ainda mais simbólico para o ator, que retorna aos palcos justamente diante do público de suas origens.
Sobre o espetáculo
"Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra" Elenco: Humberto Martins e Aline Muller Texto: Carlos Simoes Direção: Carlos Simões e Humberto Martins Gênero: Comédia dramática Duração: 70 minutos Classificação: 16 anos Data: 13/09 Local: Teatro Celso Peçanha Endereço: Praça São Sebastião - Três Rios, RJ
Sinopse
Uma comédia afiada sobre amor, desejo e os labirintos da mente.
Em um consultório completamente fora dos padrões, um psiquiatra em crise acaba se tornando paciente de uma psicóloga e terapeuta sexual tão caótica quanto ele. Entre sessões explosivas, duelos verbais e situações absurdas, verdades incômodas vêm à tona com muito humor e ironia.
No meio do colapso emocional e ético, surge uma conexão improvável — intensa, divertida e transformadora.
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