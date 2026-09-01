Desfile cívico de 7 de SetembroFoto: Divulgação/PMTR
- Discurso das autoridades
- Escola Municipal Marquês de Salamanca
- Centro Educacional Municipal Santa Terezinha
- Escola Municipal Brigadeiro Bijos
- Escola Estadual Municipalizada Guilhermina Guinle
- Discurso das autoridades
- 38º Batalhão de Polícia Militar de Três Rios
- Jardim de Infância Municipalizado Dr. Valmir Peçanha
- IPT – Curso Básico de Idiomas Para Todos
- Escola Municipal Santa Luzia
- CIEP 427
- Colégio Estadual Moacyr Padilha
- Escola Municipal Prefeito Samir Macedo Nasser
Local: Avenida Condessa do Rio Novo
- Discurso das autoridades
- 38º Batalhão de Polícia Militar de Três Rios
- Destacamento 1/15 do Corpo de Bombeiros Militar de Três Rios
- APAE Três Rios – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Escola Rosa Azul
- Fanfarra Guilhermina Guinle
- Planeta Vida – CER II
- Fanfarra Vocacional
- Escola Municipal São João Batista
- Escola Estadual Municipalizada Luther King
- Fanfarra Santa Luzia
- Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima
- Escola Municipal Jovina de Figueiredo Salles
- Escola Municipal Maria das Graças Vieira
- Escola Municipal Modesta Sola
- Colégio Municipal Walter Francklin
- Escola Municipal Joaquim Tibúrcio Junqueira
- Escola Municipal Branca Roza Cabral
- Escola Municipal Américo Silva
- Escola Municipal Margaretha Schöller
- Instituto de Educação Professor Joel Monnerat
- ENEA – Eu Não Espero Acontecer
- Fanfarra CIEP 427
- Colégio Estadual Condessa do Rio Novo
- Clube de Desbravadores Pioneiros do Este
- Bombeiro Civil
- BAMAPE – Petrópolis
- CIEP-B 456 Professor Marcos Costa Reis Dutra
- Colégio Estadual Cabo Bombeiro
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