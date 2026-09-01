Desfile cívico de 7 de Setembro - Foto: Divulgação/PMTR

Desfile cívico de 7 de SetembroFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 01/09/2026 19:51 | Atualizado 01/09/2026 19:54

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios divulgou a programação oficial dos desfiles cívicos em comemoração à Independência do Brasil. As atividades serão realizadas nos dias 5, 6 e 7 de setembro, em Bemposta, Vila Isabel e no Centro, reunindo escolas, instituições, forças de segurança, fanfarras e entidades do município.

A programação começa no dia 5 de setembro, em Bemposta, e segue até o tradicional desfile de 7 de Setembro, realizado na Avenida Condessa do Rio Novo.

Confira a programação oficial:

05 de setembro – Bemposta – 16h

- Abertura: Hinos Pátrios

- Discurso das autoridades

- Escola Municipal Marquês de Salamanca

- Centro Educacional Municipal Santa Terezinha

- Escola Municipal Brigadeiro Bijos

- Escola Estadual Municipalizada Guilhermina Guinle

06 de setembro – Vila Isabel – 8h

- Abertura: Hinos Pátrios

- Discurso das autoridades

- 38º Batalhão de Polícia Militar de Três Rios

- Jardim de Infância Municipalizado Dr. Valmir Peçanha

- IPT – Curso Básico de Idiomas Para Todos

- Escola Municipal Santa Luzia

- CIEP 427

- Colégio Estadual Moacyr Padilha

- Escola Municipal Prefeito Samir Macedo Nasser

07 de setembro – Centro – 16h

Local: Avenida Condessa do Rio Novo

- Abertura: Hinos Pátrios, executados pela Banda 1º de Maio

- Discurso das autoridades

- 38º Batalhão de Polícia Militar de Três Rios

- Destacamento 1/15 do Corpo de Bombeiros Militar de Três Rios

- APAE Três Rios – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Escola Rosa Azul

- Fanfarra Guilhermina Guinle

- Planeta Vida – CER II

- Fanfarra Vocacional

- Escola Municipal São João Batista

- Escola Estadual Municipalizada Luther King

- Fanfarra Santa Luzia

- Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima

- Escola Municipal Jovina de Figueiredo Salles

- Escola Municipal Maria das Graças Vieira

- Escola Municipal Modesta Sola

- Colégio Municipal Walter Francklin

- Escola Municipal Joaquim Tibúrcio Junqueira

- Escola Municipal Branca Roza Cabral

- Escola Municipal Américo Silva

- Escola Municipal Margaretha Schöller

- Instituto de Educação Professor Joel Monnerat

- ENEA – Eu Não Espero Acontecer

- Fanfarra CIEP 427

- Colégio Estadual Condessa do Rio Novo

- Clube de Desbravadores Pioneiros do Este

- Bombeiro Civil

- BAMAPE – Petrópolis

- CIEP-B 456 Professor Marcos Costa Reis Dutra

- Colégio Estadual Cabo Bombeiro