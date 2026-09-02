Material apreendido com o homemFoto: Divulgação/38º BPM
PM prende homem por tráfico de drogas em Três Rios
Indivíduo foi capturado pela Polícia Militar no Beco Filomena de Oliveira, no bairro Caixa D'Água
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Prefeitura de Três Rios divulga programação dos desfiles cívicos da Independência
Desfiles acontecem em Bemposta, Vila Isabel e no Centro
Humberto Martins volta aos palcos em 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra'
Comédia dramática mergulha, com leveza e inteligência, em temas cada vez mais presentes na sociedade atual, como ansiedade, TDAH e depressão
PM prende dois homens e apreende armas e drogas no Habitat, em Três Rios
Policiais apreenderam um revólver e uma pistola; ação ocorreu após informações sobre possíveis confrontos entre grupos criminosos
Dia D da Multivacinação será neste sábado em Três Rios
Mobilização ocorrerá das 8h às 13h em 18 unidades de saúde do município
Córrego da Vila Isabel recebe desassoreamento e limpeza
Objetivo é ampliar capacidade de escoamento do córrego, podendo receber um maior volume de água
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