Material apreendido com o homem - Foto: Divulgação/38º BPM

Material apreendido com o homemFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 02/09/2026 19:15

Três Rios - A Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos por tráfico de drogas no bairro Caixa D'Água, em Três Rios. A ação foi realizada no Beco Filomena de Oliveira na terça-feira (1ª).

O indivíduo chegou a tentar fugir invadindo uma residência, mas foi capturado pelos policiais. Com ele, foram apreendidas 198 pedras de crack, dois rádios transmissores e R$ 19,00 em espécie.

A ocorrência foi registrada na 108ª DP.