Apreensão realizada pela Polícia Militar - Foto: Divulgação/38º BPM

Apreensão realizada pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 07/09/2026 18:56

Três Rios - Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, armas, munições e outros materiais utilizados por criminosos no bairro Cantagalo, em Três Rios, nesta segunda-feira (7).

Segundo o 38º BPM , as equipes realizavam patrulhamento ostensivo pela região quando receberam denúncias de que indivíduos armados estariam escondendo drogas e armamentos nas proximidades da Avenida Artur Sebastião Tolêdo Ribas.

Os policiais fizeram uma varredura nas margens do Rio Paraíba do Sul e nos subsolos de casas ribeirinhas. Durante as buscas, foram encontrados uma pistola Taurus PT 938, calibre .380; um revólver Taurus, calibre .38; uma arma artesanal e dois simulacros de arma de fogo.

Também foram apreendidas 27 munições de diferentes calibres, incluindo .223, .38, .380, .357 e 9mm, além de 304 porções de cocaína, 16 porções de maconha e aproximadamente 300 gramas de pasta base de cocaína. Rádios comunicadores, granadas, cintos táticos e coldres também foram localizados.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 108ª DP, onde a ocorrência foi registrada.