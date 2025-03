Publicado 25/03/2025 14:23

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas no bairro Santa Rosa 2, em Valença. A apreensão de duas bolsas com 29 tiras de maconha e 150 tambores de cocaína aconteceu ontem (24), no sótão de um conjunto habitacional.

De acordo com informações da PM, os agentes foram até o local após recebimento de denúncia de que dois rapazes estavam no prédio carregando quatro bolsas com entorpecentes. Os suspeitos, portanto, teriam fugido com duas das bolsas antes da chegada da PM.

O material apreendido foi levado para a 91ª Delegacia de Valença, onde o caso foi registrado.