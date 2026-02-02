O evento gratuito marca oficialmente a abertura do Ano Letivo da Rede Municipal de Ensino - Foto: Divulgação

O evento gratuito marca oficialmente a abertura do Ano Letivo da Rede Municipal de EnsinoFoto: Divulgação

Publicado 02/02/2026 13:57

Valença - A Prefeitura de Valença, por meio do Governo Presente e da Secretaria Municipal de Educação, realiza no próximo dia 5 de fevereiro, a partir das 15h, no auditório do Centro Universitário de Valença (UNIFAA), o seminário “Educar é Cultura: Valença, Escola e Tradição”. O evento gratuito marca oficialmente a abertura do Ano Letivo da Rede Municipal de Ensino e é voltado, especialmente, aos servidores da Secretaria de Educação, das unidades escolares e das creches do município.

Pensado como um momento formativo, inspirador e simbólico, o seminário propõe uma reflexão profunda sobre o papel da educação como força transformadora da sociedade, conectando escola, território, identidade cultural e pertencimento. Realizado às vésperas do Carnaval, o encontro dialoga diretamente com as tradições valencianas, reconhecendo que educar também é fortalecer vínculos com a história, a cultura e o modo de vida da cidade.

Com o tema “Valença e suas tradições e o processo educacional”, a proposta parte da premissa de que o território influencia diretamente a maneira de aprender, ensinar e construir relações. A cultura local, marcada por sua história, música, festas populares, patrimônio, gastronomia e manifestações tradicionais, é apresentada como elemento educativo essencial, capaz de fortalecer valores, memória coletiva e identidade.

O seminário será desenvolvido em três painéis complementares, formando uma jornada narrativa que integra educação, cultura e Carnaval. O primeiro momento, dedicado à inspiração e ao propósito, contará com a palestra de Pedrinho Salomão, que abordará temas como felicidade, propósito, colaboração e pertencimento, conectando o compromisso individual ao cotidiano da escola e da comunidade.

No segundo painel, a escritora e jornalista Eliana Alves Cruz conduzirá uma reflexão sobre literatura, memória, diversidade e território no processo educativo. A palestra propõe uma educação sensível ao contexto social e cultural, valorizando narrativas historicamente silenciadas e reconhecendo a diversidade como potência formadora.

Encerrando o seminário, o historiador Luiz Antônio Simas abordará a cultura popular e as tradições locais, tendo o Carnaval como eixo central de reflexão. Em sua fala, a festa é apresentada como fenômeno cultural que transmite valores, saberes e modos de convivência, reforçando manifestações como o jongo, a capoeira, a folia de reis e a musicalidade local como pilares da identidade valenciana.

Ao integrar propósito, pensamento crítico e vivência cultural, o seminário constrói uma narrativa que valoriza o sentir, o pensar e o viver como dimensões essenciais da formação humana. Para a administração municipal, a iniciativa reafirma o compromisso com uma educação pública que reconhece a cultura como elemento central do processo educativo, valoriza seus profissionais e fortalece o vínculo entre escola, território e comunidade, abrindo o Ano Letivo com identidade, pertencimento e inspiração.