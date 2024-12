Material aprrendido pela PM - Divulgação

Publicado 19/12/2024 15:48

Ontem (18), durante operação no Centro de Vassouras, a Polícia Militar apreendeu dois tabletes de maconha, uma balança de precisão, sete munições deflagradas calibre .38 e um aparelho celular.

Embora os materiais ilícitos tenham sido localizados na casa onde os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão, o investigado não estava no local. No entanto, outro morador do imóvel assumiu a posse do material e foi conduzido para a 95ª Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas.