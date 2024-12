Vassouras - Divulgação

VassourasDivulgação

05/12/2024

O Festival Sabores do Vale do Café promete movimentar Vassouras com uma programação repleta de atividades que visam promover o turismo e o desenvolvimento local. O evento será realizado nos próximos dias 6 e 7, no Espaço Jose Joaquim Teixeira Leite (antigo Senai), no Centro.

Um dos destaques do Festival será a criação da primeira Associação dos Cafeicultores do Vale do Café. A posse da diretoria da associação será promovida no primeiro dia do Sabores do Vale do Café e é um marco histórico para os produtores da região.

O evento contará com a presença de autoridades locais e estaduais, como o assessor especial da Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), Wanderson Farias, que destaca a importância da nova associação. “O nosso secretário Gustavo Tutuca nos pediu para dar total apoio aos cafeicultores, pois eles são fundamentais para a economia da região e têm um papel estratégico na promoção do turismo e da geração de emprego”, afirmou Farias.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Setur-RJ, TurisRio, das Secretarias estaduais de Agricultura e Pesca e de Desenvolvimento Econômico, além do Sebrae e outras entidades. O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, comentou sobre as perspectivas para o evento: “Nossa intenção com este primeiro Festival Sabores do Vale do Café é analisar os resultados e, se for bem-sucedido, estudar a possibilidade de levarmos o evento para outras cidades da região, que é um dos maiores polos turísticos do nosso estado”.



Além da posse da associação, o festival terá uma vasta programação, incluindo degustações de produtos locais, palestras, oficinas, concursos e shows. Entre os destaques, o público poderá participar de atividades como oficinas de drinks com café e cachaças, palestras sobre o setor de artesanato e rodas de conversa sobre o turismo religioso na região.



Resumo da programação:



Dia 06/12 – sexta-feira:

-13h30: Degustação de produtos do Vale (coffee break)

- 14h: Abertura Institucional do Festival Sabores do Vale do Café

- 14h10: Posse da Primeira Associação dos Cafeicultores do Vale do Café

Ao longo de toda a trade haverá Painéis, Palestras, Apresentações, Cadastramento dos Artesãos, Oficinas de Drinks com Café e Cachaças com especialistas entres outras ações.

- 19h: Show com Kaio Filipe e 21h: Show com André Medeiros.



Dia 07/12 – sábado

14h: Abertura do Festival com Palestra voltada para o setor de Artesanato

A partir das 15h, no Palco Externo, haverá oficinas de costura e montagem em peças de couro, Roda de Conversa sobre o Turismo Religioso, Concurso de Artesanato e outras ações.

18h30: Show com Kaio Pinheiro e as 20h: Show com a Banda PMPO